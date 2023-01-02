Происшествия 02 января 2023, 14:46 Российские ПВО сбили разведывательный беспилотник в Запорожской области Член ВГА Рогов сообщил об уничтожении ВС РФ беспилотника рядом с Бердянском Соцсети

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Российские силы противовоздушной обороны уничтожили разведывательный беспилотник в небе над населенным пунктом Бердянск Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил член военно-гражданской администрации региона, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Расчеты российской ПВО засекли и уничтожили разведывательный БЛА кустарного производства в 35 километрах севернее от города», — написал он.

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По словам Рогова, никто после уничтожения беспилотника не пострадал, разрушений также не было.

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«Мирное небо Бердянска под надежной защитой наших военнослужащих», — заключил член ВГА.

Ранее в понедельник стало известно, что системы ПВО ликвидировали беспилотный летательный аппарат неподалеку от Воронежа. После уничтожения объекта никто на земле не пострадал.

Рогов сообщал, что в новогоднюю ночь украинские боевики нанесли удар по жилой застройке населенного пункта Васильевка из РСЗО HIMARS.