Важное 30 декабря 2023, 00:15 Российские силы ПВО сбили над Белгородской областью 13 ракет Минобороны РФ: силы ПВО сбили над Белгородской областью 13 реактивных снарядов РИА «Новости»

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Российские войска пресекли очередную попытку ВСУ атаковать Белгородскую область. Системы ПВО сбили в небе над регионом 13 реактивных снарядов, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, атаку на территорию РФ осуществили около 23:00 в пятницу, 29 декабря.

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«Дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что в результате атаки ВСУ погиб один человек, еще один пострадал. На место выехали оперативные службы и сам глава региона.

Ранее стало известно, что четыре частных домовладения получили повреждения в результате обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Пострадавших нет, сообщил Гладков.