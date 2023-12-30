30 декабря 2023, 00:15
Российские силы ПВО сбили над Белгородской областью 13 ракет
Минобороны РФ: силы ПВО сбили над Белгородской областью 13 реактивных снарядов
Российские войска пресекли очередную попытку ВСУ атаковать Белгородскую область. Системы ПВО сбили в небе над регионом 13 реактивных снарядов, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.
По данным ведомства, атаку на территорию РФ осуществили около 23:00 в пятницу, 29 декабря.
Реклама
«Дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью», — сообщили в оборонном ведомстве.
Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что в результате атаки ВСУ погиб один человек, еще один пострадал. На место выехали оперативные службы и сам глава региона.
Ранее стало известно, что четыре частных домовладения получили повреждения в результате обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Пострадавших нет, сообщил Гладков.
Ракеты
Минобороны РФ
ВСУ
Россия
ПВО
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама