Происшествия 10 декабря 2023, 13:56 Российские пожарные пять часов на морозе тушили горящую баню МЧС: горящий двухэтажный банный комплекс потушили в Уфе за пять часов

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Огонь охватил двухэтажное деревянное здание с мансардой на улице Ишимской в Уфе. Прибывшие на место пожарные пять часов в тридцатиградусный мороз вели борьбу с пламенем. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС.

В ведомстве заявили, что общая площадь распространения огня составила 600 квадратных метров. Кроме основного помещения пламя повредило одноэтажную пристройку и веранду.

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Работавшие на месте 24 спасателя и семь единиц техники потушили открытое горение, но продолжили пролив, чтобы пожар не вспыхнул снова. Сейчас на месте идет разбор конструкций.

Причины возникновения огня в ходе расследования установит дознаватель МЧС.

По данным издания Ufa1, пожар уничтожил половину деревянного банного комплекса в микрорайоне Тужиловка. Журналисты выяснили, что пожар начался около 6:00 и пожарные оперативно прибыли на место.