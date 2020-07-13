Российские пользователи пожаловались на сбой в работе YouTube

Массовый сбой на YouTube зафиксировали у российских пользователей. Люди пожаловались на проблемы со входом на сайт и просмотром видео.

Портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, опубликовал интерактивную карту. На ней видно, откуда чаще всего спрашивали, что с YouTube.

Больше всего запросов пришлось на Томск, Новосибирск, Барнаул и Москву. И судя по данным, все началось около 13 часов по московскому времен. За час работы на сервис написало около 1300 человек.

Данные сайта Downdetector.ru

92% пользователей сообщили, что не могут зайти на сайт, а 7% безуспешно пытаются открыть свою учетную запись.

СМИ направили запрос в пресс-службу Google, которому принадлежит YouTube, но пока не получили ответа.

Ранее сервис ненадолго отключался в США и Европе — тогда 65% юзеров пожаловались на сбой в работе поисковой системы. Но его быстро починили.

После него проблемы случились и у российских сервисов — Mail.ru и Beeline. Нарушения тоже продолжались несколько часов, но потом связь нормализовалась.