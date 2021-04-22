Российские пограничники задержали украинское судно недалеко от Крыма

В Крыму российские пограничники задержали украинское судно с браконьерами, которые незаконно вылавливали камбалу. Об этом ТАСС сообщили в пограничном управлении ФСБ России по республике.

Рыболовное судно и два члена экипажа были задержаны в 40 милях к северо-западу от мыса Прибойный. Украинцы занимались браконьерством в исключительной экономической зоне РФ. На борту катера нашли несколько десятков особей камбалы, ската, а также свыше пяти тысяч метров сетей.

Судно сопроводили в населенный пункт Черноморское. Были составлены административные материалы. По решению суда 34-летнего капитана судна оштрафовали на 257 тысяч рублей, а также конфисковали сети.

В ФСБ уточнили, что судно ЯОД-2483 имеет порт приписки Очаков в Николаевской области Украины.

В феврале 2020 года пограничники в Крыму также задержали четырех украинцев за браконьерство в Азовском море.

В Красноярском крае ранее задержали местного жителя, которого заподозрили в незаконной охоте на лосей. Следствие предполагает, что мужчина мог убить не менее трех животных. Материальный ущерб оценили в 240 тысяч рублей.