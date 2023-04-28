Происшествия 28 апреля 2023, 08:42 Российские пограничники взорвали пересекший границу украинский беспилотник Shot: пограничники России взорвали пересекший границу украинский БПЛА РИА «Новости»

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Российские военнослужащие уничтожили беспилотный летательный аппарат, пересекший границу страны со стороны Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, ЧП произошло в четверг, 27 апреля. Беспилотник самолетного типа появился в небе над пунктом пропуска «Нехотеевка» в Белгородской области, недалеко от границы с Украиной.

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Военнослужащие перехватили управление беспилотником и посадили его на землю. После этого они взорвали аппарат. Неизвестно, нес ли БПЛА на себе взрывчатые вещества.

По предварительной информации, беспилотник запустили со стороны села Окоп Харьковской области. Разрушений и пострадавших нет.

В ночь на 28 апреля украинский беспилотник атаковал один из населенных пунктов в Суземском районе Брянской области. Глава региона Александр Богомаз заявил, что повреждения получили частный дом и хозяйственные постройки, из местных жителей никто не пострадал.