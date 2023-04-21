Происшествия 21 апреля 2023, 18:11 Российские пограничники сбили украинский беспилотник в Курской области Российские пограничники сбили из автомата беспилотник ВСУ в Курской области РИА «Новости»

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Российские пограничники сбили беспилотник Вооруженных сил Украины с помощью автомата в Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Shot.

По данным канала, беспилотник самолетного типа залетел на окраину села Гуево в Курской области в 500 метрах от российско-украинской границы. Информации о пострадавших не поступало. Также обошлось без разрушений инфраструктуры.

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Это уже второй прилет украинского БПЛА в регионе за 21 апреля. Ранним утром принадлежащий ВСУ дрон-камиказде упал на трактор в Суджанском районе — около села Гуево. Расстояние до российско-украинской границы составило один километр. Повреждения получил сам трактор, жертв и пострадавших среди мирного населения не было.

Украинские военные регулярно подвергают атакам приграничные российские населенные пункты. В пятницу, 21 апреля, беспилотник ВСУ также зафиксировали в Брянской области. БПЛА рухнул на территорию жилого дома в городе Клинцы. Пострадавших в результате атаки не было, однако частично разрушилось домовладение.