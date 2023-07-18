Происшествия 18 июля 2023, 21:30 Российские пограничники сбили самодельный квадрокоптер ВСУ в Курской области Губернатор Курской области Старовойт: пограничники сбили самодельный квадрокоптер Telegram-канале губернатора Курской области Романа Старовойта

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Самодельный квадрокоптер ВСУ сбили российские пограничники в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня в Рыльском районе пограничниками был сбит самодельный вражеский квадрокоптер», — написал губернатор области.

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Он также добавил, что пострадавших и повреждений нет. Старовойт выразил благодарность российским бойцам за службу.

Утром 18 июля глава региона сообщил, что ВСУ обстреляли деревню Елизаветовка Глушковского района, повредили два дома и двор машинно-тракторного парка предприятия «Победа». По населенному пункту в общей сложности зафиксировали четыре прилета.

Несколькими днями ранее — 14 июля — в Курской области рухнул беспилотник. Никто из жителей не пострадал, а объекты критической инфраструктуры остались целы. Дрон только повредил окна и фасад одного жилого дома. Старовойт заверил местных жителей, что власти помогут им с восстановлением.