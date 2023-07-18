Происшествия 18 июля 2023, 13:28 Российские подростки устроили дискотеку на могилах под ремикс Бетховена Подростки из Брянской области устроили пляску на могилах городского кладбища РИА «Новости»

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Пьяные подростки устроили танцы на городском кладбище города Клинцы. Видео с места они опубликовали в социальных сетях.

На опубликованных кадрах молодые люди устроили танцы на проходах между могилами, а «оператор» распивал вино, сидя за столиком около одного из захоронений.

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Дискотека закончилась тем, что один из танцоров подарил своему «партнеру» букет, взятый с одной из могил. Автор видео пригласил друзей к себе домой, чтобы продолжить вечеринку.

По данным издания «Новости Брянска», местом съемок оказалось Зубовское кладбище. Танцорами и «оператором» уже заинтересовались сотрудники полиции, которые начали проверку.