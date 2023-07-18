18 июля 2023, 13:28
Российские подростки устроили дискотеку на могилах под ремикс Бетховена
Подростки из Брянской области устроили пляску на могилах городского кладбища
Пьяные подростки устроили танцы на городском кладбище города Клинцы. Видео с места они опубликовали в социальных сетях.
На опубликованных кадрах молодые люди устроили танцы на проходах между могилами, а «оператор» распивал вино, сидя за столиком около одного из захоронений.
Реклама
Дискотека закончилась тем, что один из танцоров подарил своему «партнеру» букет, взятый с одной из могил. Автор видео пригласил друзей к себе домой, чтобы продолжить вечеринку.
По данным издания «Новости Брянска», местом съемок оказалось Зубовское кладбище. Танцорами и «оператором» уже заинтересовались сотрудники полиции, которые начали проверку.
Дети
Россия
Реклама
Реклама