Российские моряки спасли рыбаков в Японском море

«Оперативная служба ТОФ получила оповещение от регионального морского спасательно-координационного центра во Владивостоке том, что в Японском море терпит бедствие малое плавсредство с двумя рыбаками на борту», — рассказали в пресс-службе и добавили, что рыбаки смогли сообщить спасателям о своей беде по маломощной рации.

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Командование приказало перенаправить на помощь людям морской спасательный буксир МБ-92. В тот момент судно направлялось из залива Анива во Владивосток. Военные также подготовили к вылету на поиски рыбаков самолет морской авиации флота.

Моряки нашли пластиковую моторную лодку с двумя рыбаками в 20 милях от острова Аскольд в заливе Петра Великого. Буксир принял людей на борт, где им оказали необходимую медицинскую помощь. СБ-92 доставит спасенных во Владивосток.