Происшествия 04 июля 2023, 13:54 Российские моряки погибли на судне в водах Болгарии — СМИ БНТ сообщило о гибели двух российских моряков на суде «Милфорд» в водах Болгарии РИА «Новости»

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Два моряка из России погибли на борту гражданского судна «Милфорд», которое под флагом Белиза шло в территориальных водах Болгарии. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ), ссылаясь на морские власти страны.

Судно сейчас уже находится в порту Варны. Правоохранительные органы выясняются причину гибели мужчин. Известно, что морякам было 32 года и 58 лет. Сотрудники пожарной службы достали их тела из трюма.

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«Собрана первоначальная информация, назначена судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура Варненского района работает над этим делом», — сказал директор региональной морской администрации Валентин Енчев.

По данным телеканала, судно занималось работами по углублению дна в районе порта Бургас. «Милфорд» прошедшей ночью отправился для дозаправки в румынскую Констанцу. Пока идет расследование, он будет оставаться в порту Варны.