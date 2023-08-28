Важное 28 августа 2023, 20:18 Российские истребители подняли в воздух из-за двух американских БПЛА близ Крыма Минобороны: два американских беспилотника-разведчика засекли близ Крыма РИА «Новости»

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Американские беспилотники MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk засекли над юго-западной частью акватории Черного моря. БПЛА занимались воздушной разведкой в районе Крыма, сообщили в Минобороны.

Для противодействия беспилотникам и пресечения возможного нарушения границы в небо подняли два российских истребителя из состава дежурных сил ПВО.

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В результате разведывательные беспилотники ВВС США изменили направление полета и покинули районы ведение воздушной разведки, заключили в Минобороны.

На минувшей неделе, 22 августа, ведомство также сообщало о двух иностранных беспилотниках, которые вели разведку в районе Крыма. Когда в воздух подняли истребители, MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar сменили курс.

В марте беспилотник-разведчик США MQ-9 Reaper потерпел крушение в Черном море. В Минобороны тогда заявили, что БПЛА летел с выключенным транспондером и нарушил установленную на время специальной военной операции границу.

Экипажи поднятых в воздух истребителей при этом не применяли оружие и не вступали в контакт с беспилотником.