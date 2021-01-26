Российские хирурги восстановили лицо пострадавшей в серьезном ДТП женщине

Пострадавшая получила большое количество переломов лицевого скелета. Уточняется, что нижняя часть лица была почти разрушена. Специалисты делали операцию в течение пяти часов.

«Оторвалась челюсть, язык не полностью оторвался, он частично еще держался, челюсть и язык лежали на груди женщины. Лицо все разорванное, все в крови, непонятно, мужчина или женщина», — поделилась подробностями челюстно-лицевой хирург Ольга Бобкова.

В период праздников пациентка находилась в реанимации. После этого ее перевели в отделение челюстно-лицевой хирургии. Там продолжилось лечение и реабилитация. Пострадавшая смогла восстановиться примерно за неделю.

Врачи уже выписали пациентку. Она все еще находится на больничном, хирург каждый день наблюдает за состоянием здоровья женщины, общаясь с ней по видеосвязи.

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