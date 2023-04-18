Происшествия 18 апреля 2023, 19:35 Российские бойцы сбили украинский ударный беспилотник над школой в Донецке «РВ»: российские силы ПВО сбили начиненный взрывчаткой БПЛА ВСУ над школой в Донецке РИА «Новости»

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Российские военные предотвратили возможную трагедию в Донецке. Как сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны», силы ПВО сбили украинский беспилотник прямо над территорией школы.

«Ударный БПЛА был поражен над территорией школы. Он был начинен поражающими элементами», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что в Киевском районе Донецка сбили два дрона. Их собрали на Украине из разнообразных комплектующих иностранного производства. «Начинкой» послужили три килограмма взрывчатки и поражающие элементы в виде стальных цилиндров и шариков. В одном из беспилотников сохранился управляющий модуль. Теперь военные специалисты смогут узнать его полетное задание.

Накануне Telegram-канал Shot сообщил, что на электроподстанцию в селе Драгунское в Белгородской области с БПЛА сбросили несколько самодельных взрывных устройств. В результате этого на ТЭС загорелся трансформатор.