02 февраля 2020, 05:00
Российская туристка утонула на Пхукете
В Таиланде утонула 34-летняя российская туристка, сообщили газете Bangkok Post в местной полиции. Женщину достали из воды вблизи пляжа Патонг на Пхукете.
Россиянка прилетела в Таиланд по путевке компании «Пегас туристик» вместе со своим другом. На пляже отдыхающие плавали по очереди, пока один из них присматривал за вещами.
Туристка утонула в 30 метрах от берега. Спасатели делали ей сердечно-легочную реанимацию по пути в больницу. В медучреждении она скончалась.
В декабре 2019 года катер с 49 туристами столкнулся с яхтой около острова Пхукет. Среди пострадавших были и российские туристы.
Со 2 февраля меняются правила получения шенгенских виз. Консульский сбор для россиян останется прежним (35 евро), при этом документы на оформление теперь можно подавать за шесть месяцев до вылета.