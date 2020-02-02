Российская туристка утонула на Пхукете

Россиянка прилетела в Таиланд по путевке компании «Пегас туристик» вместе со своим другом. На пляже отдыхающие плавали по очереди, пока один из них присматривал за вещами.

Туристка утонула в 30 метрах от берега. Спасатели делали ей сердечно-легочную реанимацию по пути в больницу. В медучреждении она скончалась.

В декабре 2019 года катер с 49 туристами столкнулся с яхтой около острова Пхукет. Среди пострадавших были и российские туристы.

Со 2 февраля меняются правила получения шенгенских виз. Консульский сбор для россиян останется прежним (35 евро), при этом документы на оформление теперь можно подавать за шесть месяцев до вылета.