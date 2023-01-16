Происшествия 16 января 2023, 21:11 Российская туристка на Бали погибла, сорвавшись в воду на мопеде

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Трагическое ДТП, в результате которого погибла 24-летняя россиянка, произошло в индонезийской деревне Убуд. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местное издание Coconuts Bali.

Предположительно, россиянка, не имеющая опыта вождения, села на водительское сидение мопеда. Ее попутчик стоял рядом и изучал карту в мобильном телефоне.

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Девушка не справилась с управлением, сорвалась с 30-метрового обрыва в реку Аюнг и разбилась.

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