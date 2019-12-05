Российская спортсменка сорвалась с высоты на соревнованиях в Риге. Видео
Российская спортсменка Евгения Асонова упала с высоты восемь метров на соревнованиях в Риге. По словам ее тренера, на месте не дежурило ни одного экипажа «Скорой», сообщил портал Life.ru.
К счастью медики оперативно приехали и оказали девушке помощь. Спортсменку доставили в больницу, где экстренно прооперировали. У девушки диагностировали перелом двух позвонков, ушиб спинного мозга, нарушение работы органов малого таза, а также отсутствие чувствительности в ногах.
Инцидент произошел на соревнованиях Second International Air Athletics Championship 24 ноября. Сечас спортсменка лечится в одной из московских клиник. По прогнозам врачей, реабилитация может занять больше года, сообщил сайт телеканала «Царьград».
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