Российская спортсменка сорвалась с высоты на соревнованиях в Риге. Видео

К счастью медики оперативно приехали и оказали девушке помощь. Спортсменку доставили в больницу, где экстренно прооперировали. У девушки диагностировали перелом двух позвонков, ушиб спинного мозга, нарушение работы органов малого таза, а также отсутствие чувствительности в ногах.

Инцидент произошел на соревнованиях Second International Air Athletics Championship 24 ноября. Сечас спортсменка лечится в одной из московских клиник. По прогнозам врачей, реабилитация может занять больше года, сообщил сайт телеканала «Царьград».

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