Происшествия 29 августа 2023, 16:51 Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью Минобороны: ПВО уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью РИА «Новости»

Читать 360tv в

ВСУ предприняли очередную попытку атаковать российские территории с помощью беспилотника. Средства противовоздушной обороны уничтожили дрон над Брянской областью, сообщили в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Это уже третья попытка ВСУ атаковать российские территории с помощью беспилотника за 29 августа. Примерно в полдень по московскому времени украинские боевики запустили БПЛА над Черным морем. Отечественный военный самолет ликвидировал дрон противника.

Спустя час российские военнослужащие снова перехватили украинский БПЛА. После этого аппарат рухнул в акваторию Черного моря.

Также во вторник, 29 августа, российская система ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ над Тульской областью. Еще несколько аппаратов самолетного типа сбили в небе над Белгородской областью.