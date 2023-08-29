29 августа 2023, 16:51
Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
Минобороны: ПВО уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью
ВСУ предприняли очередную попытку атаковать российские территории с помощью беспилотника. Средства противовоздушной обороны уничтожили дрон над Брянской областью, сообщили в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — уточнили в ведомстве.
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Это уже третья попытка ВСУ атаковать российские территории с помощью беспилотника за 29 августа. Примерно в полдень по московскому времени украинские боевики запустили БПЛА над Черным морем. Отечественный военный самолет ликвидировал дрон противника.
Спустя час российские военнослужащие снова перехватили украинский БПЛА. После этого аппарат рухнул в акваторию Черного моря.
Также во вторник, 29 августа, российская система ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ над Тульской областью. Еще несколько аппаратов самолетного типа сбили в небе над Белгородской областью.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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