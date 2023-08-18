Происшествия 18 августа 2023, 00:23 Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью МО РФ: в Белгородской области сбили украинский БПЛА РИА «Новости»

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Силы ПВО обнаружили и сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.

«В 22:22 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», — заявили в оборонном ведомстве.

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Пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что система ПВО сбила беспилотник над селом Никольское Шебекинского городского округа.

В четверг, 17 августа, стало известно о появлении первого российского мобильного приложения для отслеживания дронов. «Народный фронт» представил программу для смартфонов «Радар», через которую любой житель страны сможет мгновенно сообщить правоохранительным органам о беспилотнике или неопознанном летающем объекте. Приложение уже доступно для скачивания на площадках GooglePlay и RuStore.