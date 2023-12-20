Происшествия 20 декабря 2023, 00:18 Российская школьница упала в яму на морозе и не смогла выбраться Упавшую в яму новосибирскую школьницу увезли в больницу с отмороженными пальцами Википедия

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Случайные прохожие спасли новосибирскую школьницу, провалившуюся в яму на пустыре. Девочка не смогла выбраться самостоятельно и провела в ловушке на 20-градусном морозе более двух часов. Об этом сообщили очевидцы происшествия в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

В посте уточнили, что яма находится на пустыре жилого комплекса «Матрешкин двор». На этом участке местные жители обычно выгуливают собак.

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«Девочку увезли на скорой. Пролежала долго, отморозила пальцы рук и ног», — говорится в сообщении.

В комментариях очевидцы сообщили, что ребенок провел на морозе около двух часов, пока на помощь ей не пришли прохожие. Пользователи отметили, что врачи уже передали ребенка родителям.

Сам пустырь местные жители раскритиковали за отсутствие освещения, но из-за того, что других мест для выгула домашних животных там нет, людям приходится ходить туда.

После того, как история девочки разошлась по СМИ областная прокуратура начала проверку. В пресс-службе ведомств уточнили, что яма появилась около дома на улице Петухова в Южно-Чемском жилмассиве.

«Предварительно установлено что 18 декабря 2023 года несовершеннолетняя упала в яму по улице Петухова, из которой не смогла выбраться самостоятельно», — сообщили в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что намерены установить откуда на пустыре появилась яма и кто отвечает за содержание придомовой территории. При наличии оснований правоохранители пообещали принять меры.