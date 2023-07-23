Происшествия 23 июля 2023, 23:51 Российская семья погибла из-за перевернувшейся лодки Семейная пара утонула из-за перевернувшейся лодки в Нижегородской области Pxhere

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Семейная пара утонула из-за перевернувшейся лодки в Нижегородской области. Как сообщило региональное следственное управление СК России в своем Telegram-канале,, ребенка спасли очевидцы.

Предварительно, семейная пара с шестилетним сыном сплавлялись на надувной лодке на озере в Богородском районе. После того, как лодка опрокинулась, люди стали тонуть.

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Как отметили в пресс-службе, очевидцы достали из воды ребенка и женщину.

«Мальчик доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Несмотря на оказанную первую помощь, женщину спасти не удалось», — сообщили в региональном СК.

Водолазы МЧС достали тело мужчины из водоема.

Следователи начали доследственную проверку по факту гибели семейной пары на водоеме. Все обстоятельства выясняются. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Во время отдыха на Дунькином пруду в Зеленограде утонул мужчина. Как сообщили местные жители, в водоеме пропали три человека. По данным источника «360» в экстренных службах, предварительно, двое мужчин пытались спасти знакомого, который не смог самостоятельно выплать. В итоге один из них утонул. Тело погибшего нашли в 10 метрах от берега.