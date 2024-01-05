Происшествия 05 января 2024, 22:07 Российская ПВО уничтожила пять дронов ВСУ над Черным морем МО: ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря Unsplash

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Система противовоздушной обороны России уничтожила сразу пять украинских беспилотников над Черным морем. Такую информацию опубликовало Минобороны РФ в Telegram-канале.

Попытку атаки беспилотника ВСУ пресекли примерно в 20:00 по московскому времени. Российские силы предотвратили очередную террористическую атаку украинской армии на территории России.

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«Дежурными средствами ПВО все украинские БПЛА (беспилотные летательные аппараты — прим. ред.) перехвачены над западной частью акватории Черного моря», — сообщили в российском военном ведомстве.

Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении беспилотника над Черным морем в четверг, 4 января. Также ведомство предоставило данные о ликвидации 37 украинских беспилотников.

Из них 36 летательных аппаратов российская система противовоздушной обороны уничтожила над Крымским полуостровом и один — в небе над Кубанью. В Белгородской области российская ПФО сбила 10 ракет украинской системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».