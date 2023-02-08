Происшествия 08 февраля 2023, 23:22 Российская ПВО уничтожила несколько беспилотников на подлете к Бердянску Член ВГА Рогов: взрывы в Бердянске вызваны работой ПВО России по дронам-камикадзе ВСУ РИА «Новости»

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Прозвучавшие в Бердянске взрывы — это работа российской системы противовоздушной обороны, пояснил в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Система ПВО сбила украинские беспилотники на подлете к городу.

«Причиной взрывов, которые прозвучали в Бердянске, по предварительным данным, стала работа ПВО России по вражеским БПЛА-камикадзе. Наиболее громко взрывы <…> были слышны в центральной части города и на косе», — написал Рогов.

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Член администрации Запорожской области отметил, что в украинских СМИ муссируются слухи о «горящем центре города», «массовых разрушениях» и чуть ли не «взятии Бердянска» подразделениями ВСУ. Рогов подчеркнул, что город находится под надежной защитой российской системы ПВО.

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Взрывы в Бердянске раздались в 21:00, это была серия из трех или четырех взрывов.

Бердянск может стать ключевым направлением для атаки ВСУ весной, считает Рогов. К концу марта Украина может накопить достаточные силы для контрудара.