26 ноября 2023, 04:48
Российская ПВО уничтожила два украинских дрона над Брянской областью
Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили два дрона ВСУ
Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожили средствами ПВО над Брянской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, беспилотные аппараты сбили над Карачевским и Брянским районами. Все обошлось без пострадавших и разрушений. На местах уже работают оперативные службы.
Реклама
«Спасибо нашим подразделениям ПВО», — написал губернатор.
Украинские войска атаковали и другие регионы России. Как сообщило Минобороны, российские системы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников. БПЛА посадили над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.
Беспилотники
Украина
Реклама
Реклама