Происшествия 05 января 2024, 01:10 Российская ПВО уничтожила 37 дронов ВСУ над Крымом и Кубанью Минобороны: ПВО ликвидировала 37 беспилотников над Крымом и Кубанью Unsplash

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Российская система противовоздушной обороны уничтожила 37 дронов ВСУ. Из них 36 ликвидированы в небе над Крымом и один — над Кубанью, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

По данным российского военного ведомства, дежурные средства ПВО сбили вражеские дроны, не дав украинской армии совершить террористическую атаку.

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«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 36 украинский беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым и один БПЛА над территорией Краснодарского края», — сообщили в ведомстве.

Ранее ПВО РФ ликвидировала 10 ракет системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» ВСУ в небе над Белгородской областью. До этого система противовоздушной обороны уничтожила украинский беспилотник в акватории Черного моря.