Происшествия 21 декабря 2023, 23:20 Украинский беспилотник сбили над Курской областью Минобороны: над Курской областью сбили украинский беспилотник РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны России сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Курской области. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Минобороны РФ.

«Около 22:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

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Никаких подробностей о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские военные попытались атаковать беспилотником самолетного типа объекты на территории Суражского района. Силы противовоздушной обороны уничтожили дрон ВСУ. Разрушений и пострадавших в результате падения беспилотного летательного аппарата нет. На месте работают экстренные и оперативные службы, уточнил глава региона.