Происшествия 14 августа 2023, 10:52 Российская ПВО отразила ракетную атаку ВСУ в Запорожской области Системы ПВО ВС России отразили ракетные удары Украины по Бердянску РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российская ПВО отразила атаку украинских войск на Бердянск, заявили в оперативных службах Запорожской области. Текст сообщения привело РИА «Новости».

«В 9.30 боевики террористического киевского режима попытались нанести ракетный удар по Бердянску», — уточнили в ведомстве.

Реклама

В оперативных службах указали, что российская ПВО успешно отразила все атаки ВСУ. В результате работы системы все ракеты сбили. Пострадавших, жертв и разрушений в городе нет.

В ночь на 14 августа взрывы прогремели в подконтрольном Украине Запорожье. Также серию взрывов зафиксировали в Одессе. Председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук призвал граждан находиться в укрытиях.

О взрывах в Запорожье стало известно 10 августа. Члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о не менее чем двух прилетах.