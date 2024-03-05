Происшествия 05 марта 2024, 13:08 Российская писательница попала в аварию на такси РЕН ТВ: российская писательница Ветлугина попала в ДТП во время поездки на такси РИА «Новости»

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Писательница и композитор Анна Ветлугина попала в ДТП, когда ехала в такси. Об этом сообщило «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

По данным телеканала, женщину увезли в больницу с травмой и ушибом головы. Другие подробности ДТП не уточняются.

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Причины аварии неизвестны. Полиция начала проверку после произошедшего.

В конце января в центре Москвы машина сбила драматурга и сценариста Александра Гельмана. Его доставили в травмпункт со множественными переломами ног.