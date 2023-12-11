Происшествия 11 декабря 2023, 03:15 Российская государственная библиотека загорелась в центре Москвы Shot: пожар вспыхнул в Российской государственной библиотеке в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Российская государственная библиотека загорелась на улице Воздвиженка в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, возгорание произошло на крыше исторического здания библиотеки. Сотрудники МЧС уже прибыли на место ЧП. Причины пожара устанавливаются.

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Российскую государственную библиотеку основали в 1862 году. Она считается крупнейшей публичной библиотекой континентальной Европы и одной из крупнейших в мире.

Ранее спасатели провели эвакуацию 13 человек во время пожара на севере Москвы. По данным МЧС России, загорелась квартира на втором этаже жилого комплекса. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пострадали три ребенка.