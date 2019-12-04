Российская футболистка Алена Трушкина погибла при столкновении с грузовиком
22-летняя спортсменка, находилась за рулем легкового автомобиля, выехала на полосу встречного движения и врезалась в грузовик. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на омский ФК «Иртыш».
Трагедия произошла поздно вечером 3 декабря на 882-м километре трассы Челябинск — Новосибирск.
Трушкина играла в омском ФК «Иртыш» с 2012 года. Спустя два года она перешла в «Уфу», а с 2017 года выступала в составе ЖФК «Енисей» в высшем дивизионе российского первенства. Спортсменка становилась чемпионкой всероссийских студенческих соревнований по футболу и мини-футболу в составе сборной Сибирского федерального университета.