01 августа 2023, 15:14
Российская дошкольница сбила девочку на угнанном квадроцикле
МВД Кузбасса: управлявшая квадроциклом дошкольница сбила на дороге четырехлетнюю девочку
Оставшаяся без присмотра взрослых семилетняя жительница из Ленинск-Кузнецкого отправилась в поездку на купленном родителями в подарок квадроцикле. Во время путешествия она сбила четырехлетнюю девочку. Пострадавшую с травмами доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба кемеровского главка МВД.
В ведомстве уточнили, что авария произошла на проезжей части, куда обычно квадроциклы не пускают. Пострадавшего ребенка со ссадинами и ушибами доставили в местную больницу.
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Правоохранители уточнили, что прав для управления этим видом транспорта не требуется, а дошкольница не обладала навыками для вождения квадроциклом.
Как сообщило РИА «Новости», инспекторы по делам несовершеннолетних привлекли к ответственности мам обеих девочек за неисполнение обязанностей по воспитанию и оставление детей без присмотра.
Материалы административного дела рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних.
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