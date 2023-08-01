Происшествия 01 августа 2023, 15:14 Российская дошкольница сбила девочку на угнанном квадроцикле МВД Кузбасса: управлявшая квадроциклом дошкольница сбила на дороге четырехлетнюю девочку Пресс-служба МЧС

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Оставшаяся без присмотра взрослых семилетняя жительница из Ленинск-Кузнецкого отправилась в поездку на купленном родителями в подарок квадроцикле. Во время путешествия она сбила четырехлетнюю девочку. Пострадавшую с травмами доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба кемеровского главка МВД.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на проезжей части, куда обычно квадроциклы не пускают. Пострадавшего ребенка со ссадинами и ушибами доставили в местную больницу.

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Правоохранители уточнили, что прав для управления этим видом транспорта не требуется, а дошкольница не обладала навыками для вождения квадроциклом.

Как сообщило РИА «Новости», инспекторы по делам несовершеннолетних привлекли к ответственности мам обеих девочек за неисполнение обязанностей по воспитанию и оставление детей без присмотра.

Материалы административного дела рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних.