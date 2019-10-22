Россиянку убили в Испании на глазах у дочери
54-летний бывший возлюбленный проник в квартиру женщины вопреки запрету суда и убил ее, сообщил сайт Life со ссылкой на газету El Pais.
Суд запретил мужчине приближаться к его 44-летней бывшей возлюбленной. Однако он влез в ее квартиру через балкон и напал на женщину.
Убийство произошло на глазах 11-летней дочери убитой, именно она вызвала скорую помощь, а также сообщила о нападении. Соседи также обращались в полицию, так как слышали крики.
Женщина умерла до приезда полиции. По предварительным данным, причиной стала резаная рана на шее.
Подозреваемого арестовали. Обстоятельства произошедшего уточняются. Сообщается, что и убийца, и жертва были гражданами России.