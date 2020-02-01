Россиянку с эпилепсией избили в больнице и отправили в вытрезвитель

По словам мужчины, у его жены произошел приступ эпилепсии вечером 30 января. Скорая помощь отвезла женщину в больницу. Мужчина поехал за ней, но в больнице ему сообщили, что пациентка находится в вытрезвителе.

«Персонал больницы мотивировал ее помещение в „вытрезвяк“ тем, что показатели похожи на опьянение», — объяснил он, добавив, что при эпилепсии алкоголь запрещен.

Также мужчина рассказал, что женщина вышла к нему через час и выглядела она ужасно. Пальто порвано, на лице — синяк, на запястьях — кровоподтеки. Она рассказала, что ее били и угрожали убить.

После случившегося супруги обратились в полицию. Женщину госпитализировали с сильным стрессом.

Официальных комментариев от минздрава и больницы пока не нет.