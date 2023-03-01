Происшествия 01 марта 2023, 16:31 Россиянку осудили на 3 года за крушение вертолета и гибель трех человек в Подмосковье Предпринимательницу осудили за гибель троих человек при крушении вертолета в Лыткарине Википедия

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Россиянка предстала перед судом по делу о гибели трех человек при крушении вертолета Robinson R-44 в Московской области. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на старшего помощника руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Анастасию Глущенко.

Предпринимательница организовывала экскурсии. Суд признал женщину виновной в оказании услуг, которые по неосторожности привели к гибели людей. Ее присудили три года заключения и взяли под стражу в зале заседания.

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В октябре 2021 года вертолет Robinson R-44 вылетел на экскурсию с аэродрома Мячково. На борту были пилот и два пассажира. Предположительно, брат сделал недавно переехавшей в Москву двоюродной сестре подарок.

На счету у пилота было порядка шести тысяч часов полета. По неизвестной причине он недозаправил вертолет, в результате чего воздушное судно упало в лесополосе в районе городского округа Лыткарино. Все находящиеся на борту люди погибли. На следующий день после крушения вертолета следователи задержали предпринимательницу.