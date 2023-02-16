Происшествия 16 февраля 2023, 21:56 Россиянку оштрафовали за скандирование в ресторане лозунгов против армии Суд Краснодара оштрафовал посетительницу ресторана за выкрики лозунгов против СВО РИА «Новости»

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Штраф в 40 тысяч рублей заплатит жительница Краснодара, которая выкрикивала в ресторане лозунги, дискредитирующие российских военных, участвующих в спецоперации. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Согласно материалам дела, переросший в митинг дебош посетительница ресторана устроила 29 января. Она скандировала лозунги, в которых увидели дискредитацию российских военных, которые находятся в зоне проведения специальной операции.

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Суд признал женщину виновной в административном нарушении и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Постановление в законную силу пока не вступило.

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