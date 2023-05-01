01 мая 2023, 08:02
Россиянке предложили пять тысяч долларов за доставку взрывчатки на Красную площадь 9 мая — источник
Источник «360»: мужчина предложил знакомой доставить взрывчатку на Красную площадь 9 мая
Новый знакомый из Telegram предложил девушке за деньги доставить сумку со взрывчаткой на Красную площадь 9 Мая. Об этом сообщил источник «360».
По его данным, мужчина был готов заплатить за услугу пять тысяч долларов. Однако россиянка не соблазнилась деньгами и обратилась в экстренные службы. Официальной информации о происшествии пока нет.
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На Красной площади в Москве 9 мая состоится парад Победы. По центру города пройдут более 10 тысяч человек, а также проедут 125 единиц вооружения и техники. С речью выступит президент Владимир Путин.
День Победы 9 мая
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