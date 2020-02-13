Россиянка замотала новорожденного сына в одеяло, оставила в незапертой квартире и ушла бар

Полицейские приехали на вызов о драке и краже смартфона. В итоге выяснилось, что заявительница оставила двухнедельного сына без присмотра. Его нашли в незапертой квартире, замотанным в одеяле. Ребенку было буквально нечем дышать. Сейчас его госпитализировали.

Оказалось, 25-летнюю женщину уже лишили родительских на двоих детей. Сейчас рассматривается вопрос об изъятии младенца.