13 февраля 2020, 15:42
Россиянка замотала новорожденного сына в одеяло, оставила в незапертой квартире и ушла бар
Жительница Костромы наглухо замотала двухнедельного младенца в одеяло и ушла в бар. Ребенок чуть не задохнулся. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой пресс-службу УМВД по Костромской области.
Полицейские приехали на вызов о драке и краже смартфона. В итоге выяснилось, что заявительница оставила двухнедельного сына без присмотра. Его нашли в незапертой квартире, замотанным в одеяле. Ребенку было буквально нечем дышать. Сейчас его госпитализировали.
Оказалось, 25-летнюю женщину уже лишили родительских на двоих детей. Сейчас рассматривается вопрос об изъятии младенца.