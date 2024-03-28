Происшествия 28 марта 2024, 19:04 Россиянка выплатит штраф за дискредитацию ВС РФ во время выборов Суд оштрафовал на 30 тысяч испортившую бюллетень жительницу Тульской области РИА «Новости»

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Жительницу Тульской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за надпись на бюллетене во время выборов президента России. Об этом сообщила пресс-служба Одоевского межрайонного суда.

Это произошло 17 марта. Женщина пришла на избирательный участок и в бюллетене для голосования зачеркнула всех кандидатов. Потом в графе с кандидатом Владимиром Путиным она сделала надпись, которую посчитали дискредитирующей российскую армию.

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Когда женщина опустила бюллетень в прозрачную урну, он упал лицевой стороной вверх, поэтому оказался открыт для всеобщего обозрения. Суд сделал вывод, что таким образом дискредитация со стороны жительницы Тульской области стала публичным действием.

Ранее жительница Санкт-Петербурга получила восемь суток ареста и штраф в размере 40 тысяч рублей за порчу избирательного бюллетеня. Она нанесла на него надпись красным маркером.