Происшествия 25 января 2023, 18:52 Россиянка выкрала сына в Германии и тайно вернулась на родину Россиянка похитила собственного сына в Германии, которого удерживала ювенальная служба РИА «Новости»

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Нэлли Б. 25 января прилетела в Россию с 14-летним сыном, которого буквально выкрала из рук ювенальной службы Германии. Разговор с россиянкой выложил Telegram-канал "112".

Как стало известно, сотрудники ювенальной службы под предлогом частых пропусков школы из-за болезни изъяли подростка у матери и поместили в приют евангелической церкви Брауншвейга. Это произошло летом прошлого года.

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С тех пор женщине не давали видеться с сыном, а органы опеки отказывали ей в обращениях. Между тем 14-летний мальчик рассказывал матери по телефону, как с ним плохо обращаются и запрещают говорить на русском языке.

Поняв, что законным путем вернуть ребенка не удастся, Нэлли решилась на отчаянный шаг. Она напросилась на свидание с сыном, забрала его и тайно вылетела в Россию. При этом она понимает, что за это «преступление» ее могут теперь преследовать.

Ранее стало известно, что представительницы интим-услуг России пытаются найти возможного педофила, который предлагает заняться сексом с мальчиком, которому нет и семи лет.