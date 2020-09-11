Россиянка вмешалась в драку и убила обидчика своего мужа

Жительница села Какамахи в Дагестане вмешалась в драку, где участвовал ее муж. Женщина убила ножом одного из обидчиков супруга и тяжело ранила второго.

Всего в драке участвовали четверо мужчин. 46-летняя жена одного из них сначала наблюдала за происходящим из машины, затем не выдержала, схватила нож и сама разобралась в конфликте. В итоге один убит, второй госпитализирован с ранениями, передает пресс-служба регионального СК.

Остальные участники драки, в том числе муж заступницы, не пострадали. Ее задержали и решением суда отправили под арест на время проведения следственных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее стало известно о смерти невесты в Дагестане в день свадьбы. Она очень волновалась, купила в аптеке неустановленное лекарство, которое привело к ухудшению ситуации. Девушку госпитализировали, но спасти ее не удалось. Пока не ясно, повлиял ли препарат из аптеки на состояние погибшей. Эксперты считают, что она могла страдать от тяжелых заболеваний, которые привели к смерти. Теперь все ждут проведения судебно-медицинской экспертизы.