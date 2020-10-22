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    22 октября 2020, 20:00

    Россиянка утонула в Турции во время купания ночью

    Дарья Морозова

    Туристка из России утонула в Аланье во время купания ночью. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Сотрудники береговой охраны обнаружили ее тело и отправили его на экспертизу. У погибшей взяли кровь для анализа на коронавирус. Турецкая полиция начала расследование.

    Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский выразил мнение, что жителям России нужно запретить выезжать за границу в туристических целях. По его словам, решение о возобновлении авиасообщения из России в южные страны было преждевременным.