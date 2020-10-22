Россиянка утонула в Турции во время купания ночью

Сотрудники береговой охраны обнаружили ее тело и отправили его на экспертизу. У погибшей взяли кровь для анализа на коронавирус. Турецкая полиция начала расследование.

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский выразил мнение, что жителям России нужно запретить выезжать за границу в туристических целях. По его словам, решение о возобновлении авиасообщения из России в южные страны было преждевременным.