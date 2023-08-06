Происшествия 06 августа 2023, 21:40 Россиянка утонула, спасая тонущего ребенка Жительница Челябинской области утонула, спасая тонущую 11-летнюю девочку Pxhere

Читать 360tv в

Женщина в Челябинской области спасла тонущую в реке 11-летнюю девочку ценой собственной жизни. Сейчас спасенный ребенок находится в реанимации, сообщила пресс-служба региональной поисково-спасательной службы на своей странице во «Вконтакте».

Женщина с небольшой компанией отдыхала на реке Урал в селе Верхнекизильское Агаповского района. В какой-то момент она заметила, как купавшийся ребенок заплыл далеко от берега и начал тонуть.

Реклама

Местная жительница сразу бросилась в реку на помощь ребенку, она смогла подплыть и вытолкнуть девочку к берегу. Сил на то, чтобы выплыть самой, у 45-летней женщины не осталось.

Очевидцы вызвали спасателей. Они достали тело погибшей из водоема.

Спасенная 11-летняя девочка сейчас находится в реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое, уточнили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Правоохранителям предстоит установить все причины и обстоятельства произошедшего.