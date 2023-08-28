28 августа 2023, 20:36
Россиянка умерла в уральском роддоме после ухудшения состояния
Молодая женщина умерла после кесарева сечения в роддоме Артемовска
Врачи роддома города Артемовска в Свердловской области не смогли спасти доставленную к ним роженицу на 38-й неделе беременности, у которой резко ухудшилось здоровье. Об этом в беседе с изданием Е1 сообщил главный врач Артемовской центральной районной больницы Андрей Карташов.
Он пояснил, что изначально женщина планировала рожать в Областном перинатальном центре. Но туда не доехала. Из-за резкого ухудшения состояния здоровья она обратилась в местный роддом. Врачи после осмотра приняли решение о кесаревом сечении.
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Ребенка врачи спасли, но мать скончалась во время операции.
«Наши врачи боролись за жизнь матери и ребенка и сделали все, что от них зависело. К сожалению, женщину, несмотря на все усилия медиков, спасти не удалось», — заявил Карташов.
Главный врач добавил, что, по предварительному заключению комиссии, медики в сложившейся ситуации действовали правильно. Он принес соболезнования родным и близким умершей женщины.
Младенца передали специалистам Областного перинатального центра. Они продолжают наблюдение за новорожденным. Минздрав Свердловской области объявил, что создаст экспертную медицинскую комиссию для установления смерти роженицы.
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