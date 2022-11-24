Происшествия 24 ноября 2022, 05:16 Россиянка умерла после пластической операции в Южной Корее В Южной Корее 40-летняя россиянка умерла после операции по подтяжке лица РИА «Новости»

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40-летняя россиянка умерла в Южной Корее после пластической операции по подтяжке лица. Об этом сообщило местное агентство News1 со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, операцию россиянке сделали в центре Сеула 21 ноября. Речь идет об одной из профильных клиник в районе Каннам.

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Женщине стало плохо во время реабилитации. Она сообщила об этом врачам, ее состояние стремительно ухудшалось. Вскоре россиянке стало тяжело дышать. Реанимационная бригада, которую вызвали в клинику, пыталась довезти женщину в больницу, но в итоге она все равно скончалась.

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«Для установления обстоятельств случившегося планируется подать заявление на проведение вскрытия. Будут расследованы действия сотрудников больницы, в том числе оперировавшего хирурга, анестезиолога, медсестер», — процитировало издание слова правоохранителей.