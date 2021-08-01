Россиянка украла 40-килограммовое дерево и попала на видео

Жительница Екатеринбурга украла дерево весом примерно в 40 килограммов, но не подумала, что около Музея компьютеров и игр есть видеокамеры. О краже растения сообщили на странице музея в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах, которые опубликовали сотрудники, видно: девушка спокойно идет по улице и тащит с собой большое дерево.

«Удивило всех то, что кражу совершила хрупкая девушка, подняв почти 40 килограммов, и смелой походкой удалилась. Не остановила ее и информация о видеонаблюдении», — рассказали в группе.

Сотрудники музея отметили, что собираются отыскать пропавшее дерево и наказать виновницу. Они предложили связаться с ними всех, кто может опознать девушку. В музее попросили передать ей, что до понедельника, 2 августа, она должна вернуть на место то, что так смело унесла с собой.

Ранее в Крыму задержали молодого человека, который промышлял кражами могильных оград на кладбище. Мужчина признался, что сдавал их в металлолом. Похитителя после признательных показаний отпустили под подписку о невыезде.