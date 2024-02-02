02 февраля 2024, 02:57
Россиянка три года спала с мумией своего мужа
78.ru: многодетная мать спала с мумией мужа в одной кровати в Ленобласти
Многодетная мать из Ленинградской области три года спала в одной кровати с мумией своего мужа. Все это время в квартире также проживали четверо детей. Об этом сообщило издание 78.ru.
По данным издания, мужчина умер в декабре 2020 года во время ссоры с женой. В пылу конфликта женщина якобы пожелала ему смерти, после чего мужчина упал на пол и скончался. Сначала обиженная супруга думала, что муж притворяется, а после замотала его тело в одеяло, унесла в комнату и положила на кровать. Детям она запретила спрашивать про отца.
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Тело мужчины случайно обнаружил инспектор подразделения по делам несовершеннолетних, который пришел проверить условия жизни детей.
Как уточнили журналисты, у женщины генетическая предрасположенность к шизофрении — она давно находится под наблюдением у психиатра. Сейчас ее отправили в психиатрическую лечебницу.
В мае 2023 года на чердаке одного из домов Перми нашли мумию мужчины, пропавшего три года назад. Останки обнаружили сотрудники ЖКХ. Мать погибшего заявила, что ее сына могли убить.
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