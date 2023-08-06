Происшествия 06 августа 2023, 23:42 Россиянка спугнула насильника признанием в венерической болезни Shot: жительница Ногинска спугнула насильника рассказом о венерической болезни Pxhere

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Жительница Ногинска смогла отбиться от напавшего на нее маньяка, рассказав ему о венерическом заболевании. Нападавший испугался и сбежал, сообщил Telegram-канал Shot.

Неизвестный поджидал 44-летнюю женину у ее квартиры, указали авторы канала. Нападение случилось вечером в пятницу, 4 августа. Женщина пришла с работы домой, но в квартире стоял неприятный запах. Тогда хозяйка квартиры решила убрать за котом, вынеся мусор на улицу. Открыв дверь, женщина увидела на пороге неизвестного.

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Мужчина закрыл ей рот и затащил на кухню. Там он попытался изнасиловать женщину, но она заявила ему о «крайне заразном венерическом заболевании» у нее. Эти слова остановили злоумышленника и он сразу сбежал.

По данным канала, сейчас нападавшего разыскивают. Пострадавшая описала его, как мужчину небольшого роста и худощавого телосложения. На нем были джинсы, серая футболка и кепка.

В Красноярске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании женщины. Следователи завело дело, задержанному грозит до шести лет тюремного заключения.