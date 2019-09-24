Россиянка серьезно пострадала в ДТП в Таиланде

Маилян попала в аварию вечером 20 сентября. 35-летняя женщина въехала на мопеде в подземный тоннель Чалонг, где запрещено движение на двухколесных транспортных средствах. В результате она столкнулась с разделительным ограждением.

Россиянку госпитализировали с травмами головы и множественными переломами. Сейчас Маилян находится в тяжелом состоянии в одной из местных больниц. Как только ей станет лучше, правоохранительные органы допросят ее и предъявят обвинения в неосторожном вождении, нанесении ущерба госсобственности (ограждению тоннеля) и въезде в подземный переход на мопеде.

Местная полиция проводит расследование. Стражи порядка устанавливают, могло ли ДТП случиться по вине водителя другого транспортного средства. Свидетелей на месте аварии не оказалось, полицейские изучат кадры с камер видеонаблюдения. Также они ожидают результаты проверки уровня алкоголя в крови пострадавшей россиянки.