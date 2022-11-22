Эксклюзив 22 ноября 2022, 18:34 Россиянка раздела и избила полуголую девушку из-за «неправильного поведения» Избившая полуголую девушку жительница Хакасии попала под проверку СК РИА «Новости»

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Женщина из села Шира в Хакасии раздела и избила 16-летнюю девушку на глазах у своих знакомых. Снятым на месте происшествия видео заинтересовались следователи. Правоохранители квалифицировали попытку удара черенком от лопаты как покушение на жизнь несовершеннолетней. В данный момент ведомство проводит проверку.

На опубликованных в Сети кадрах полуголая девочка просила окружающих о помощи и кричала, что ее убивают.

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Избивавшая ее женщина потребовала, чтобы пострадавшая разделась полностью, а после отказа начала таскать девочку за волосы и наносить удары. Потом она схватила черенок от лопаты и попыталась ударить жертву, но свидетели ее остановили.

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Мать пострадавшей в беседе с «360» заявила что прекрасно знает нападавшую. Это 29-летняя жительница соседнего поселка, с которой ее дочь тесно общается уже некоторое время.

По ее словам, обидчица девочки постоянно вращается в компании несовершеннолетних. Чем именно она привлекает подростков, мать пострадавшей не уточнила.

«Мы забирали дочь от нее несколько раз. Я уже говорила: „Зачем ты привечаешь малолеток?“ Там же не только моя девочка, а много разных несовершеннолетних. Не знаю, почему дочь к ней тянулась, может, чувствовала себя раскрепощенной», — предположила женщина.

Мать отметила, что у дочери после избиения остались синяки, сбитые локти, порезы на спине от камней. Девочка утверждала, что так ее решили проучить за неправильное поведение.

На очной ставке устроившая экзекуцию женщина заявила, что несовершеннолетняя часто покупала спиртное. Но мать в это не верит.

«Денег мы ей не даем, поэтому не могла она ничего покупать. Все эти заявления — бред. Она же у нее забрала телефон и куртку — якобы за долги. Но если, по ее словам, дочь всех поила, то получается, они ей все должны», — добавила она.

Мать пострадавшей отметила, что избившая ее дочь предлагала пойти на примирение. Но после того, как видео разошлось по Сети, а скандал приобрел большой масштаб, она намерена добиваться справедливости.

Источник «360» опроверг сообщения СМИ, что избиение, якобы произошло из-за мужчины. По словам собеседника, женщине не понравилось «неправильное поведение» девочки. Но в чем именно оно заключалось, не уточнил.