Россиянка разбила буддистскую ступу с криками о коронавирусе. А потом скрылась в тайге

Женщина попыталась разбить кувалдой буддистскую ступу «Бодхи» под Красноярском. Это увидел мужчина, который отогнал вандала и записал все происходящее на видео. Сейчас жительницу разыскивают.

Видео с разрушением буддистской ступы попало в соцсети. На кадрах видно, что женщина залезла с кувалдой на постамент и с силой бьет по статуе.

«Прекратите это делать! Надо уважать мнение других людей», — говорит за кадром автор видео. На это женщина заявляет, что сатану вообще не уважает.

«К сожалению, ее личность не установлена. Мы с ней еще никак не контактировали. Пока мы ее пытаемся найти, опрашиваем жителей», — рассказала «360» сотрудница пресс-службы Администрации Емельяновского района Красноярского края Юлия Зуева.

Она добавила, что женщину увидел мужчина, который работал недалеко от ступы. Он услышал стуки и вызвал сотрудников полиции.

«Пока полиция приехала, она скрылась в тайге. Сейчас пытаемся установить ее личность», — отметила Зуева.

Сам мужчина сказал «360», что работает плотником и в тот день строил комплекс недалеко от ступы. Он услышал шум, а затем увидел женщину с кувалдой.

«Единственное, что я не снимал, как я ее заваливал, как отбирал кувалду. <…> Она была явно шизофреник откровенный. Во-первых, бритая была голова. Во-вторых, физически очень сильная. Я далеко не слабый человек, но еле справился с ней. Просто больной человек», — поделился автор ролика.

Он добавил, что женщина кричала фразы, что коронавирус только начало, и все в том же духе. Самого мужчину она называла сатаной. В итоге ее отпустили и она ушла.

При этом автор видео добавил, что отстаивал бы любое сооружение. «Я плотник, я создаю, а тут кто-то рушит», — заключил он.